Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Портрет артиста, родившегося в Омской области, украсил почтовый конверт

Рисунок с образом Михаила Ульянова появился на конверте, который Почта России выпустила в честь 150-летия Союза театральных деятелей России.

Источник: Комсомольская правда

В центральное почтовое отделение Омска поступили конверты, которые Почта России выпустила в обращение в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Среди плеяды великих театральных деятелей есть и родившийся в Омской области Михаил Ульянов.

На юбилейном конверте изображены девять известных теоретиков и практиков русского театра, которые в разное время состояли учредителями Союза театральных деятелей России. Среди них изображен и знаменитый омич, народный артист СССР Михаил Ульянов. Напомним, что прославленный актер родился в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. Звание Народного артиста он получил за выдающиеся заслуги в развитии советского киноискусства и театра в 1969 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«Будет сидеть!»: областной суд признал законным приговор экс-чиновнику омской мэрии.