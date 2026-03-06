Портрет артиста, родившегося в Омской области, украсил почтовый конверт

На юбилейном конверте изображены девять известных теоретиков и практиков русского театра, которые в разное время состояли учредителями Союза театральных деятелей России. Среди них изображен и знаменитый омич, народный артист СССР Михаил Ульянов. Напомним, что прославленный актер родился в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. Звание Народного артиста он получил за выдающиеся заслуги в развитии советского киноискусства и театра в 1969 году.