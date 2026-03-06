«Убедительный пример»: Пентагон признал преимущество России в использовании дронов

Создание в Минобороны РФ испытательного центра «Рубикон» обеспечило России значительное военное преимущество в использовании дронов. Об этом заявил глава подразделения Пентагона по закупкам БПЛА Стивен Маркс.
Маркс подчеркнул, что автономные средства уже перестали быть перспективной технологией и стали реальностью современных боевых действий. Он отметил, что Россия активно инвестирует в разработку и внедрение подобных систем.
«Убедительный пример — это российское подразделение “Рубикон”. Судя по данным из открытых источников, “Рубикон” создан благодаря крупному финансированию, действует за рамками их конвенциональной военной доктрины, обеспечивает централизацию закупок, осуществляет внедрение новой тактики, а также обучение операторов [БПЛА]» — сказал генерал-майор.
Маркс охарактеризовал центр как «фундаментально новую командную структуру для развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью».
