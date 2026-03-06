В Иркутской области жителя осудили за получение выплат за сына, погибшего на СВО

Суд установил, что 60-летний местный житель был в 2005 году лишен родительских прав по решению суда. В декабре 2024 года он узнал, что его сын погиб в ходе специальной военной операции. После этого он обратился с ложными сведениями в военный комиссариат Ангарска и управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Ангарскому району и получил около 6 млн рублей.