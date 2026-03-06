В Иркутской области жителя осудили за получение выплат за сына, погибшего на СВО

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Ангарский городской суд приговорил к 7,5 года колонии жителя Ангарска, который незаконно получил выплаты за сына, погибшего на СВО. Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, мужчина был лишен родительских прав.
«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат — прим. ТАСС). Ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что 60-летний местный житель был в 2005 году лишен родительских прав по решению суда. В декабре 2024 года он узнал, что его сын погиб в ходе специальной военной операции. После этого он обратился с ложными сведениями в военный комиссариат Ангарска и управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Ангарскому району и получил около 6 млн рублей.
В ходе следствия этот ущерб Министерству обороны РФ и бюджету Иркутской области не был компенсирован. Суд удовлетворил гражданские иски ведомств о возмещении ущерба.