Малкин был удален до конца игры в матче НХЛ с «Баффало»

На первой минуте второго периода российский форвард «Питтсбурга» ударил клюшкой в лицо шведского капитана и защитника соперника Расмуса Далина.

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил удаление до конца игры во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало».

На первой минуте второго периода Малкин ударил клюшкой в лицо шведского капитана и защитника гостей Расмуса Далина. После этого игрок получил большой штраф.

Малкину 39 лет, в текущем сезоне он провел 46 матчей, забросил 13 шайб и отдал 34 голевые передачи. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу «Баффало».