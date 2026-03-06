Финсервис Росэлторг выдал банковские гарантии и кредиты на сумму свыше 14 млрд рублей

ТАСС, 5 марта. В 2025 году финансовый сервис Росэлторг предоставил более 20 тыс. банковских гарантий и кредитов на общую сумму более 14 миллиардов рублей, следует из статистики компании. Порядка 8 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей воспользовались услугами сервиса.
На протяжении 2025 года оператор электронных торгов активно работал над расширением спектра предлагаемых услуг. В линейку продуктов были добавлены страховые решения, а также налоговые и таможенные гарантии.
В 2025 году активно развивалась партнерская сеть: финансовый сервис сотрудничает с более чем 30 банками.
Технологическим достижением стала интеграция в 2025 году продуктов сервиса в закрытые разделы платформ ГОС 2.0, КОРП и Росэлторг. Бизнес. Теперь пользователи могут подавать заявки на получение гарантий, кредитов, факторинга и страховых услуг прямо в процессе работы, не выходя из торговых секций.
В планах сервиса на 2026 год — дальнейшее расширение ассортимента финансовых продуктов и привлечение новых партнеров для улучшения качества услуг, предоставляемых участникам закупочных процедур.
С 2016 года с помощью сервиса было оформлено более 113 тыс. независимых гарантий на сумму 72 млрд рублей.