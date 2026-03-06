Финсервис Росэлторг выдал банковские гарантии и кредиты на сумму свыше 14 млрд рублей

Технологическим достижением стала интеграция в 2025 году продуктов сервиса в закрытые разделы платформ ГОС 2.0, КОРП и Росэлторг. Бизнес. Теперь пользователи могут подавать заявки на получение гарантий, кредитов, факторинга и страховых услуг прямо в процессе работы, не выходя из торговых секций.