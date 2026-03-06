Герой России Хайрудинов: за пехотой остается последнее слово

— Сергей Рафикович, как вы попали на службу в Росгвардию, почему выбрали именно ее?
— С самого детства всегда хотел быть военным, служить в спецназе, приносить пользу своей Родине. И так получилось, что мечта сбылась.
— Ваш боевой путь начался на специальной военной операуции (СВО) в 2022 году. Расскажите, как менялся ход боевых действий, тактика противника?
— На самом деле интенсивность применения войск с 2022 года как у нас, так и у противника претерпела изменения. В 2022 году больше было применения танков, артиллерии, стрелковые бои, бои в городской застройке. Потом это все совершенствовалось.
Сейчас мы пришли к тому, что большое поражение противнику мы наносим при помощи беспилотных средств. Это как наши FPV-дроны, так и ракеты, остальные средства поражения.
Но за пехотой также большое слово осталось. В любом случае, пока наш солдат не придет в тот или иной район, мы не можем считать, что он занят нашими войсками.
— Сам контингент противника сильно поменялся с тех пор?
— Противник делает какие-то выводы из нашей тактики. Точно так же и мы делаем правильные выводы из тактики применения войск.
На определенных направлениях встречаются наемники. В основной своей массе все-таки воюют мобилизованные военнослужащие, среди которых кого-то насильно притянули на службу в ВСУ, кто-то, возможно, сам пришел. Тактика в основном такая, что в прорыве и на каких-то сложных участках действуют наиболее мотивированные подразделения, такие как «Азов» (бригада спецназначения ВСУ, признана террористической, запрещена в РФ), 3-я штурмовая бригада. После того как активные боевые действия заканчиваются, на их место приходят военнослужащие мобилизованные, у которых мотивация похуже, экипировка похуже.
— Вы участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Если украинских боевиков сравнивать с боевиками, которые воевали против наших частей тогда, в чем отличия?
— Скажем так, и на Северном Кавказе, и на специальной военной операции задачи трудные, потому что легких задач не бывает. Единственное, боевые действия на Северном Кавказе тогда отличались по своей интенсивности. Сейчас все намного интенсивней. И тогда не было такого количества беспилотных средств поражения как воздушного, так и наземного. Поэтому, наверное, на Кавказе было чуть-чуть попроще.
— Вы упомянули про сложность некоторых операций. Раскройте секрет, за что вы получили звезду Героя, за какую операцию?
— Я честно скажу, что я звезду Героя получил, потому что у меня был очень подготовленный, мотивированный и высокопрофессиональный личный состав, который вместе со мной участвовал как в штурмовых действиях, так и в оборонительных. Не скажу, что я именно за какую-то конкретную операцию получил Героя.
В начале 2022 года, когда началась СВО, мое подразделение очень активно действовало на том направлении, на котором мы применялись. Там были и наступательные, и рейдовые, и засадные, и оборонительные действия. Вот за то, что мои парни мужественно, храбро и отважно выполнили все поставленные задачи, благодаря их слаженной работе я получил Героя России.
— А какой был наиболее запоминающийся момент?
— Однажды был случай, когда мы в составе штурмового отряда осуществили штурмовые действия через реку, захватили плацдарм и в течение суток удерживали его. Во время того, как мое подразделение этот плацдарм удерживало, Министерству обороны на фланге удалось навести переправу и тем самым был продавлен фронт. Наши подразделения перешли реку и продолжили свое наступление.
— Что вы можете пожелать коллегам, сослуживцам, подчиненным по случаю предстоящего праздника?
— Своим коллегам-сослуживцам, боевым товарищам, с которыми я выполнял задачи, с которыми сейчас выполняю задачи, всем военнослужащим и сотрудникам Росгвардии хочу пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни.
Личному составу, который находится сейчас в окопах, хочу сказать: парни, держитесь, мы стоим за вами, помним вас, стараемся сделать здесь в данный момент в тылу так, чтобы победа приблизилась, чтобы она состоялась как можно быстрее!