Герой России Хайрудинов: за пехотой остается последнее слово

На определенных направлениях встречаются наемники. В основной своей массе все-таки воюют мобилизованные военнослужащие, среди которых кого-то насильно притянули на службу в ВСУ, кто-то, возможно, сам пришел. Тактика в основном такая, что в прорыве и на каких-то сложных участках действуют наиболее мотивированные подразделения, такие как «Азов» (бригада спецназначения ВСУ, признана террористической, запрещена в РФ), 3-я штурмовая бригада. После того как активные боевые действия заканчиваются, на их место приходят военнослужащие мобилизованные, у которых мотивация похуже, экипировка похуже.