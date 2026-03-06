Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некрологи уже готовы: Зеленский бросает в мясные штурмы пожилых связистов

Украинские власти переводят в штурмовые подразделения связистов преклонного возраста, продолжительность их жизни не превышает нескольких дней.

Источник: Аргументы и факты

Киевские власти массово переводят в штурмовые подразделения Вооружённых сил Украины связистов преклонного возраста, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале подчёркивается, что это стало известно после анализа украинских некрологов.

«Анализ некрологов военнослужащих 57 омпбр показал, что опытных связистов преклонного возраста командование бригады массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — говорится в сообщении.

Напомним, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что киевский режим набирает в женские отряды украинских войск неподготовленных украинок с минимальными военными навыками.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше