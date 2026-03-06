Киевские власти массово переводят в штурмовые подразделения Вооружённых сил Украины связистов преклонного возраста, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале подчёркивается, что это стало известно после анализа украинских некрологов.
«Анализ некрологов военнослужащих 57 омпбр показал, что опытных связистов преклонного возраста командование бригады массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — говорится в сообщении.
Напомним, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что киевский режим набирает в женские отряды украинских войск неподготовленных украинок с минимальными военными навыками.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.