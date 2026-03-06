Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский генетик сказал, передается ли интеллект ребенку от матери

Белорусский генетик сказал, правда ли, что интеллект ребенку передается от матери.

Источник: Комсомольская правда

Замдиректора Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Павел Морозик сказал БелТА, правда ли, что интеллект ребенку передается от матери.

Генетик напомнил, что от отца и матери ребенок получает по 23 хромосомы: 22 аутосомы, одинаковые и у отца, и у матери, и одна половая хромосома.

«Дочери всегда получают от матери и от отца X-хромосомы, а сыновья получают от матери X-хромосому, а от отца — Y-хромосому. Y-хромосома определяет пол, если она есть — организм развивается по мужскому типу. Если какие-то заболевания локализованы в Y-хромосоме, они проявляются только у мужчин», — сказал Павел Морозик.

Что касается наследования интеллекта по материнской линии, то, действительно, исследования на эту тему проводились в 1990-х:

«Выявили несколько генов, которые ассоциированы с интеллектом и расположены как раз в X-хромосоме».

Но интеллект, говорит белорусский ученый, обусловлен очень большим числом генов, находящихся и в аутосомах, и в X-хромосоме.

«А дочери, например, и от отца X-хромосому получают, то есть даже в этом аспекте не работает. В общем, на самом деле это не так», — резюмировал Морозик.

Ранее мы писали, что белоруски, по данным статистики, тратят 30 лет жизни на сон, 10 — на работу, а шесть на кино и сериалы. А вот любопытные данные опроса: семья важнее карьеры для 58,3% белорусок, а домохозяином хотят стать 5,6% белорусов.

Также «Комсомолка» сообщала, что Совмин Беларуси ввел лимит задолженности на балансе мобильного в пять базовых величин — 225 рублей: вот на что это повлияет. Тем же постановлением правительство запретило подключать дополнительные услуги мобильной связи без инициативы абонента.

Кстати, Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».