Белорусский генетик сказал, передается ли интеллект ребенку от матери

«Дочери всегда получают от матери и от отца X-хромосомы, а сыновья получают от матери X-хромосому, а от отца — Y-хромосому. Y-хромосома определяет пол, если она есть — организм развивается по мужскому типу. Если какие-то заболевания локализованы в Y-хромосоме, они проявляются только у мужчин», — сказал Павел Морозик.