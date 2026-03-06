Белорусский генетик сказал, передается ли интеллект ребенку от матери

Замдиректора Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Павел Морозик сказал БелТА, правда ли, что интеллект ребенку передается от матери.
Генетик напомнил, что от отца и матери ребенок получает по 23 хромосомы: 22 аутосомы, одинаковые и у отца, и у матери, и одна половая хромосома.
«Дочери всегда получают от матери и от отца X-хромосомы, а сыновья получают от матери X-хромосому, а от отца — Y-хромосому. Y-хромосома определяет пол, если она есть — организм развивается по мужскому типу. Если какие-то заболевания локализованы в Y-хромосоме, они проявляются только у мужчин», — сказал Павел Морозик.
Что касается наследования интеллекта по материнской линии, то, действительно, исследования на эту тему проводились в 1990-х:
«Выявили несколько генов, которые ассоциированы с интеллектом и расположены как раз в X-хромосоме».
Но интеллект, говорит белорусский ученый, обусловлен очень большим числом генов, находящихся и в аутосомах, и в X-хромосоме.
«А дочери, например, и от отца X-хромосому получают, то есть даже в этом аспекте не работает. В общем, на самом деле это не так», — резюмировал Морозик.
