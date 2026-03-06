Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, мастер-классы и многое другое

Вечер будет посвящён прекрасной половине человечества: и приветствие на входе, и познавательная лекция Сергея Язева о женщинах в космосе и астрономии, и путешествие по восьмомартовскому звёздному небу в обсерватории планетария (а если небо будет затянуто тучами — состоится виртуальное путешествие, ведь в Звёздном зале есть своё полнокупольное небо, на котором никогда не бывает туч).