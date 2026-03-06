Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, мастер-классы и многое другое

Концерты, мастер-классы и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Мастер-класс по живописи с иркутским художником Дмитрием Стариковым (16+)
Участники смогут создать собственную картину под руководством автора, пообщаться с художником и погрузиться в атмосферу живого творческого процесса.
Мероприятие пройдет 7 марта в 13.00 в арт-галерее «Диас».
Вечер с гармонью в Ремесленном подворье (12+)
Гостей ждёт живая музыка, душевное общение и танцы под любимые мелодии. В программе — деревенский вальс, задорные кадрили и творческие испытания для мужчин, чтобы проявить себя и порадовать прекрасную половину.
На протяжении вечера будет звучать виртуозная игра на гармони: от старинных народных наигрышей до популярных мелодий, знакомых каждому. Желающие смогут подпевать артистам в хоровом исполнении, а особую атмосферу зададут импровизации и музыкальные диалоги между исполнителями.
Мероприятие пройдет 7 марта в 18.00 в Ремесленном подворье.
Концерт Егора Крида (12+)
Один из самых успешных артистов в России и на всём пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актёр и популярный блогер. Как в себе сочетает все эти качества один человек — остаётся большой загадкой, но у каждого из вас есть возможность найти ответ!
Егор Крид открывает новый гастрольный тур по России. Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, ещё нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — всё это в большом двухчасовом шоу!
Мероприятие пройдет 7 марта в 20.00 в ЛД «Айсберг».
Мастер-класс по созданию открытки-аппликации к 8 Марта (0+)
Дети создадут яркую открытку-аппликацию из бумаги. Это не просто поделка — это настоящий букет, который никогда не завянет и будет радовать маму каждый день!
Мероприятие пройдет 8 марта в 13.00 в Усадьбе Сукачева.
Мастер-класс «Италия на вкус» с Мауро Пиккарди (16+)
Прекрасных дам приглашают в путешествие по солнечной Италии. Мастер-класс проведёт потомственный римлянин — Мауро Пиккарди, который поделится секретами и традициями кухни своей страны.
Вместе женщины приготовят настоящую итальянскую классику: нежные фаготтини с рикоттой и шпинатом, томлёную треску с овощами и десерт «Сердце-тирамису», который станет признанием в любви каждой гостье!
Мероприятие пройдет 8 марта в 18.30 в студии кулинарных проектов «Анетти».
Музыка под куполом звёзд. 8 Марта в планетарии (18+)
Вечер будет посвящён прекрасной половине человечества: и приветствие на входе, и познавательная лекция Сергея Язева о женщинах в космосе и астрономии, и путешествие по восьмомартовскому звёздному небу в обсерватории планетария (а если небо будет затянуто тучами — состоится виртуальное путешествие, ведь в Звёздном зале есть своё полнокупольное небо, на котором никогда не бывает туч).
И, конечно же, музыка. Но не просто музыка, а самая романтичная и нежная музыка от струнного квартета «Канон», которые в этот вечер представят специальную праздничную программу, состоящую из классики, киношедевров и чуть-чуть эстрады.
Мероприятие пройдет 8 марта в 22.00 в Иркутском планетарии.
Концерт «Миру бескрайнему сердце распахнуть» (12+)
Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, хормейстер и педагог Валентина Шульга занимается творческой деятельностью 55 лет. Из них более 45 лет Валентина Петровна руководит образцовым детским коллективом, хоровой студией «Ангара» при Дворце детского творчества.
Вы услышите знаменитые произведения в обработке для хора. Торжественно откроют концертную программу вальсы Дмитрия Шостаковича и Иоганна Штрауса. Для вас прозвучат русские народные песни и песни советских композиторов.
Мероприятие пройдет 9 марта в 14.00 в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.
Мастер-класс «Пиши Джаз» (12+)
«Пиши джаз» — это проект, который соединяет в себе мастер-класс по живописи и живое музыкальное сопровождение!
Алина Кливошина поможет создать шедевр собственными руками, а Александр Филиппов (фортепиано) и Евгений Гужов (вокал) будут создавать ту самую атмосферу и поздравлять прекрасных дам.
А гостеприимная хозяйка Дома угостит вкусным чаем или свежесваренным кофе.
Мероприятие пройдет 9 марта в 19.00 в «Доме Джазового Энтузиаста».
Концерт Марко Даль Карло (12+)
Марко Даль Карло — восходящая звезда мировой сцены, обаятельный красавец с выдающимися вокальными данными. Его блистательные выступления сопровождают мероприятия голливудских звёзд, королевских семей и вечеринки кинофестивалей.
Мероприятие пройдет 9 марта в 19.00 в «Байкал Бизнес Центре».