Горячую линию по вопросам сезонных подтоплений открыли в Ростовской области

Пожаловаться на нарушение прав при подтоплениях жители Дона могут по телефону горячей.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Ростовской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав граждан при сезонных подтоплениях. На звонки отвечают ежедневно.

— Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере можно по телефону 8-(863)-210−55−99, — уточняют в пресс-службе донской прокуратуры.

Также обращения принимают через интернет-приемную надзорного ведомства.

Напомним, 5 марта прогнозировали повышение уровня воды в устье реки Дон. В Ростовском гидрометцентре при этом отметили, что в ближайшие сутки опасных явлений на водных объектах не ожидается.

