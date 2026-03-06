Горячую линию по вопросам сезонных подтоплений открыли в Ростовской области

В прокуратуре Ростовской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав граждан при сезонных подтоплениях. На звонки отвечают ежедневно.
— Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере можно по телефону 8-(863)-210−55−99, — уточняют в пресс-службе донской прокуратуры.
Также обращения принимают через интернет-приемную надзорного ведомства.
Напомним, 5 марта прогнозировали повышение уровня воды в устье реки Дон. В Ростовском гидрометцентре при этом отметили, что в ближайшие сутки опасных явлений на водных объектах не ожидается.
