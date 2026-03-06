От −3 до +5, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 6 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, утром ожидается гололед. На дорогах образуется гололедица. Юго-западный и западный ветер с переходом на северо-западный задует со скоростью 9−14 метров в секунду. В ночь на 7 марта местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах возможен гололед, а дороги скует гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду.