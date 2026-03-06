От −3 до +5, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 6 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 6 марта будет пасмурной и дождливой. В донской столице пройдет дождь, а по области — со снегом, делая дороги скользкими. Усилит неудобства для пешеходов и автомобилистов сильный ветер. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
По прогнозу на 6 марта, в Ростове-на-Дону днем ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западного и западного направления сменится на северо-западный, его скорость составит 9 — 14 метров в секунду. В ночь на 7 марта сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления ослабеет до 7 — 12 метров в секунду.
В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, утром ожидается гололед. На дорогах образуется гололедица. Юго-западный и западный ветер с переходом на северо-западный задует со скоростью 9−14 метров в секунду. В ночь на 7 марта местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах возможен гололед, а дороги скует гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Температура воздуха в Ростове-на-Дону днем 6 марта составит +3 — +5 градусов. В ночь на 7 марта столбики термометров опустятся до −1 — −3 градусов.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от −1 до +4 градусов, по югу возможно потепление до +7 градусов. В ночь на субботу ожидается от 0 до −5 градусов, по северу — похолодание до −9 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
