Американка лишилась спинномозгового импланта после досмотра в аэропорту

Пассажирка международного аэропорта Атланты лишилась спинномозгового стимулятора после того, как сотрудники службы безопасности заставили ее пройти через сканер. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил портал PYOK.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Керри Томас предъявила сотруднику TSA медицинскую справку о наличии импланта, но он настоял на досмотре через металлодетектор. Обращение к другому офицеру тоже не помогло — тот заверил, что устройство безопасно.

В результате женщину ударило током, имплант сломался. Томас подала иск против США, требуя компенсации за физический и моральный вред, а также оплаты повторного лечения, говорится в сообщении.

9 февраля в одной из российских школ семиклассница получила электрический удар от турникета, потеряла сознание и была госпитализирована. По факту инцидента начата всесторонняя проверка.

24 февраля в СМИ появилась информация о том, что студент Российского государственного гуманитарного университета якобы скончался во время репетиции в актовом зале вуза. Молодой человек мог умереть из-за удара током от электрогитары.

