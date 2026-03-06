Жители Карабаша снова остались без отопления из-за аварии

В Карабаше 6 марта произошла еще одна авария на теплотрассе. В многоквартирных домах снова отключилось отопление.
— С 7 часов утра поступает большое количество обращений по поводу отсутствия тепла, — сообщил мэр города Павел Титов. — Обнаружен порыв центральной теплотрассы в районе дома по улице Металлургов.
Из труб начали сливать воду, чтобы провести ремонт. Справиться с течью надеются приблизительно к 14:00.
Напомним, большая авария на теплотрассе в Карабаше произошла в январские морозы. Без отопления и горячей воды остался 31 многоквартирный дом. Части горожан пришлось обходиться без батарей более недели.
Следующая серьезная авария случилась 3 марта. Тепло снова отключилось в 31 доме. На улицах Металлургов, Ключевой и Комсомольской теплоснабжение вернули 5 марта.