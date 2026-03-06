Кикина: астронавты и космонавты на МКС вместе отмечают дни рождения и праздники

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Астронавты и космонавты на борту Международной космической станции (МКС) вместе отмечают праздники и дни рождения, собираясь за общим столом и даря подарки. Об этом сообщила ТАСС космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
«Праздники и дни рождения отмечаем всем экипажам МКС. Собираемся либо на российском, либо на американском сегменте за общим столом, собираем вкусную еду, общаемся на отвлеченные темы, шутим, смеемся, делимся едой, дарим подарки, которые с собой могли привести заранее на МКС в своих вещах, либо сделанные своими руками на станции из подручных средств», — рассказала космонавт.
По ее словам, отношения между российскими космонавтами и иностранными коллегами можно охарактеризовать как добропорядочные. Кикина также отметила, что более года назад она вместе с членами экипажа в составе космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Анила Менона начала подготовку к предстоящей миссии МКС-75. «Все это время все мы активно коммуницируем и участвуем в тренировочном процессе. В большей степени общение складывается относительно работы. В свободное время мы можем общаться на отвлеченные темы», — поделилась космонавт.
Сейчас на МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС), Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.