Кикина: астронавты и космонавты на МКС вместе отмечают дни рождения и праздники

По ее словам, отношения между российскими космонавтами и иностранными коллегами можно охарактеризовать как добропорядочные. Кикина также отметила, что более года назад она вместе с членами экипажа в составе космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Анила Менона начала подготовку к предстоящей миссии МКС-75. «Все это время все мы активно коммуницируем и участвуем в тренировочном процессе. В большей степени общение складывается относительно работы. В свободное время мы можем общаться на отвлеченные темы», — поделилась космонавт.