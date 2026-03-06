Определились знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпиады

МИЛАН, 6 марта. /ТАСС/. Лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.
Флаги стран пронесут волонтеры, такое решение было принято ранее из-за того, что не все знаменосцы смогут присутствовать на церемонии открытия в Вероне. У команды Белоруссии знаменосцем будет лыжница Лидия Лобан.
Все знаменосцы будут показаны в короткометражных фильмах, которые продемонстрируют во время парада спортсменов на церемонии открытия. В мероприятии заявлено участие 56 национальных паралимпийских комитетов, всех стран-участниц Паралимпиады. Ранее ТАСС сообщал, что в связи с участием россиян в церемонии открытия мероприятие бойкотируют паралимпийские комитеты ряда стран.
Церемония открытия пройдет в Вероне 6 марта и начнется в 22:00 мск.
Бугаеву 28 лет, он является трехкратным чемпионом Паралимпийских игр, также в его активе три серебряные и одна бронзовая награда Игр. Шесть раз становился вторым на чемпионатах мира. 24-летняя Багиян является бронзовым призером чемпионата мира, трехкратной чемпионкой России и пятикратной победительницей кубка страны.
Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. Российские спортсмены выступят с национальной символикой. Паралимпиада завершится 15 марта.