Определились знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпиады

Все знаменосцы будут показаны в короткометражных фильмах, которые продемонстрируют во время парада спортсменов на церемонии открытия. В мероприятии заявлено участие 56 национальных паралимпийских комитетов, всех стран-участниц Паралимпиады. Ранее ТАСС сообщал, что в связи с участием россиян в церемонии открытия мероприятие бойкотируют паралимпийские комитеты ряда стран.