Страны Персидского залива перестали доверять США: союз с Вашингтоном никого не спас

Foreign Policy: страны Персидского залива больше не верят в защиту США.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Ближнем Востоке открыл глаза лидерам стран Персидского залива на США. Они больше не верят, что Вашингтон защитит государства. Союз с Соединенными Штатами не помог странам в случае реальной опасности. На это указывает журнал Foreign Policy.

Автор статьи отмечает, что государства региона осознали свою беззащитность. ОАЭ вынесли урок после «полета БПЛА над Абу-Даби». Сотрудничество с Вашингтоном не смогло компенсировать «реальную уязвимость» страны.

«Государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии или будут их защищать», — констатировал автор статьи.

Как заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп, Вашингтон планирует полностью сменить руководство в Иране. Президент Соединенных Штатов указал на стремление «всё очистить» во власти страны. Американский лидер подчеркнул, что желает «хорошего лидера» Ирану. Он уточнил, что такие кандидаты у США имеются.

