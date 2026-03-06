Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские артисты могут лишиться своих псевдонимов: кого коснется запрет

Акиншина: артистам в РФ могут запретить использовать иностранные псевдонимы.

Источник: Комсомольская правда

Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы, если на 1 марта они не были зарегистрированы в Роспатенте. Об этом заявила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

«Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.

Акиншина отметила, что запрет может коснуться продажи мерча с именем артиста, билетов на концерты или ведения сайтов. По ее словам, некоторые исполнители заранее регистрируют свои псевдонимы как товарные знаки — например, L'One, Feduk и MOT.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о защите русского языка. Согласно новым правилам, все вывески, таблички, информационные стенды и афиши обязаны быть на русском языке.