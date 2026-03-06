Российские артисты могут лишиться своих псевдонимов: кого коснется запрет

Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы, если на 1 марта они не были зарегистрированы в Роспатенте. Об этом заявила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
«Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.
Акиншина отметила, что запрет может коснуться продажи мерча с именем артиста, билетов на концерты или ведения сайтов. По ее словам, некоторые исполнители заранее регистрируют свои псевдонимы как товарные знаки — например, L'One, Feduk и MOT.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о защите русского языка. Согласно новым правилам, все вывески, таблички, информационные стенды и афиши обязаны быть на русском языке.