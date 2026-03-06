Иностранные псевдонимы артистов в РФ могут попасть под ограничения

В России артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы, если они не зарегистрированы как товарный знак. Об этом РИА Новости рассказала генеральный директор платформы для регистрации, защиты и управления интеллектуальной собственностью Алина Акиншина.
Такая ситуация может возникнуть из-за новых правил, ограничивающих использование иностранных слов на вывесках и другой информации. Эти нормы начали действовать с 1 марта.
По словам эксперта, пока нет официальных разъяснений, как закон будет применяться к сценическим именам. Однако риск для артистов, которые используют англоязычные псевдонимы без регистрации, теоретически существует.
Проблемы могут возникнуть, например, при продаже мерча с именем артиста, продаже билетов на концерты или работе сайта, где сценическое имя используется как часть бренда.
Некоторые исполнители заранее зарегистрировали свои псевдонимы как товарные знаки. Среди них — L'One, Feduk и MOT.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров объяснил, что не все иностранные слова подпадают под ограничения. По его словам, англицизмы, которые включены в Словарь иностранных слов Российской академии наук, можно продолжать использовать на вывесках.
Он уточнил, что новый закон требует оформлять вывески, указатели и информационные таблички на русском языке. При этом заимствованные слова, которые официально закрепились в языке, под запрет не попадают.
Читайте также: Сбежавший из РФ рэпер Моргенштерн* пойдет под суд за уклонение от обязанностей.