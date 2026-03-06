Иностранные псевдонимы артистов в РФ могут попасть под ограничения

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров объяснил, что не все иностранные слова подпадают под ограничения. По его словам, англицизмы, которые включены в Словарь иностранных слов Российской академии наук, можно продолжать использовать на вывесках.