Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные псевдонимы артистов в РФ могут попасть под ограничения

В России артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы, если они не зарегистрированы как товарный знак.

В России артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы, если они не зарегистрированы как товарный знак. Об этом РИА Новости рассказала генеральный директор платформы для регистрации, защиты и управления интеллектуальной собственностью Алина Акиншина.

Такая ситуация может возникнуть из-за новых правил, ограничивающих использование иностранных слов на вывесках и другой информации. Эти нормы начали действовать с 1 марта.

По словам эксперта, пока нет официальных разъяснений, как закон будет применяться к сценическим именам. Однако риск для артистов, которые используют англоязычные псевдонимы без регистрации, теоретически существует.

Проблемы могут возникнуть, например, при продаже мерча с именем артиста, продаже билетов на концерты или работе сайта, где сценическое имя используется как часть бренда.

Некоторые исполнители заранее зарегистрировали свои псевдонимы как товарные знаки. Среди них — L'One, Feduk и MOT.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров объяснил, что не все иностранные слова подпадают под ограничения. По его словам, англицизмы, которые включены в Словарь иностранных слов Российской академии наук, можно продолжать использовать на вывесках.

Он уточнил, что новый закон требует оформлять вывески, указатели и информационные таблички на русском языке. При этом заимствованные слова, которые официально закрепились в языке, под запрет не попадают.

Читайте также: Сбежавший из РФ рэпер Моргенштерн* пойдет под суд за уклонение от обязанностей.