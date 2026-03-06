Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы хотим прийти и все зачистить»: Трамп подыскивает кандидатуры на управление Ираном после военной операции

Трамп: Вашингтон изучает несколько кандидатур для управления Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа уже подыскивает кандидатуры на управление Ираном по окончании военной операции. На примете у Вашингтона уже есть несколько человек. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил сам глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Штатам хотелось бы, чтобы у иранцев появился хороший лидер.

«У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей», — сказал президент США, не раскрывая конкретных фамилий.

Глава Белого дома добавил только, что Вашингтон следит за безопасностью этих людей. Трамп признал также, что Вашингтон планирует полностью и кардинально сменить руководство Ираном.

«Мы хотим прийти и все зачистить. Мы не хотим, чтобы кто-то пришел и за 10 лет все восстановил», — заключил президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи. По словам президента США, наиболее вероятным преемником считается сын погибшего лидера — Моджтаба Хаменеи. Однако американский президент назвал такой вариант неприемлемым для Вашингтона.

Между тем, эксперты в России отмечают, что удары по Ирану скоро превратят в «хромую утку» самого американского лидера.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше