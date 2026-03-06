«Мы хотим прийти и все зачистить»: Трамп подыскивает кандидатуры на управление Ираном после военной операции

Администрация президента США Дональда Трампа уже подыскивает кандидатуры на управление Ираном по окончании военной операции. На примете у Вашингтона уже есть несколько человек. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил сам глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что Штатам хотелось бы, чтобы у иранцев появился хороший лидер.
«У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей», — сказал президент США, не раскрывая конкретных фамилий.
Глава Белого дома добавил только, что Вашингтон следит за безопасностью этих людей. Трамп признал также, что Вашингтон планирует полностью и кардинально сменить руководство Ираном.
«Мы хотим прийти и все зачистить. Мы не хотим, чтобы кто-то пришел и за 10 лет все восстановил», — заключил президент США.
Ранее сообщалось, что Трамп хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи. По словам президента США, наиболее вероятным преемником считается сын погибшего лидера — Моджтаба Хаменеи. Однако американский президент назвал такой вариант неприемлемым для Вашингтона.
Между тем, эксперты в России отмечают, что удары по Ирану скоро превратят в «хромую утку» самого американского лидера.