Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частичное отключение электричества произошло в Кировском районе Иркутска

Энергетики ведут работы.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 марта. Электричество частично отключили в Кировском районе Иркутска сегодня в 11.14 для ликвидации технологического нарушения режима работы сети. Без света осталась часть домов на улицах 5-й Армии, Бурлова, Канадзавы, Ленина, Марата, Российская, Свердлова, Степана Разина, Сухэ-Батора, Черемховский, Чкалова, Чудотворская.

Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», бригадами Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины нарушения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 15.00.