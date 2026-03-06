Частичное отключение электричества произошло в Кировском районе Иркутска

IrkutskMedia, 6 марта. Электричество частично отключили в Кировском районе Иркутска сегодня в 11.14 для ликвидации технологического нарушения режима работы сети. Без света осталась часть домов на улицах 5-й Армии, Бурлова, Канадзавы, Ленина, Марата, Российская, Свердлова, Степана Разина, Сухэ-Батора, Черемховский, Чкалова, Чудотворская.