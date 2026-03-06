В Приангарье директора МУП заподозрили в попытке похитить 20 млн рублей

Благодаря подложным документам злоумышленнику удалось получить из бюджета субсидию в размере более 2,8 миллиона рублей. В том же году им были поданы еще две декларации на суммы свыше 4,7 и 15,4 миллиона рублей. Довести эти преступные схемы до конца руководителю не удалось — его действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции и налоговой службы.