В Приангарье директора МУП заподозрили в попытке похитить 20 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области пресекли крупное мошенничество в сфере ЖКХ. Под подозрение попал руководитель муниципального унитарного предприятия, отвечавшего за поставку топлива в отдаленный Катангский район.
«По данным МВД, в 2023 году директор предприятия решил незаконно возместить налог на добавленную стоимость. Для этого он подал в налоговую службу фиктивные декларации о поставке дизельного топлива некой коммерческой структурой. Однако, как выяснили полицейские, никаких реальных хозяйственных отношений с этим контрагентом у МУПа не было», — рассказали в полиции.
Благодаря подложным документам злоумышленнику удалось получить из бюджета субсидию в размере более 2,8 миллиона рублей. В том же году им были поданы еще две декларации на суммы свыше 4,7 и 15,4 миллиона рублей. Довести эти преступные схемы до конца руководителю не удалось — его действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции и налоговой службы.
В ходе расследования при силовой поддержке Росгвардии стражи порядка провели семь обысков, изъяв важные для дела документы и предметы. Подозреваемый задержан.
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Ведется следствие.
