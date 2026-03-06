Рок-музыканты извинились перед волгоградцами за срыв концерта

— Произошла авария, которая не позволяет провести концерт. Это случилось во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать 5 марта. Соответственно сегодня у этого коллектива отмена концерта на этой площадке. Нам сказали, что наш концерт завтра тоже не состоится по причине этой аварии. Это ужасная информация, я не ожидал этого. Мы готовы ехать, уже весь коллектив и все декорации там, — поделился певец.