Сомнолог Гаврилова: дневной сон у взрослых должен длиться от 10 до 30 минут

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алёна Гаврилова рассказала aif.ru, как правильно поспать в течение дня и остаться бодрым.
«Для хорошего сна самое важное — соблюдать режим, то есть ложиться и вставать примерно в одно и то же время, не допуская больших различий в выходные дни. Если разница в подъеме по выходным составляет более двух часов, возникает так называемый социальный джетлаг: в будни человек недосыпает из-за раннего подъема на работу и позднего отхода ко сну, а в выходные пытается компенсировать этот дефицит сна. Это равносильно перелету на несколько часовых поясов, и организму требуется время на перестройку. После выходных трудно уснуть вечером в воскресенье и проснуться утром в понедельник. Организм снова перестраивается к более раннему подъему, и эти “качели” продолжаются, если не соблюдать режим», — сказала Гаврилова.
Она отметила, что некоторым людям в течение дня может быть полезен короткий сон, так называемая сиеста, чтобы немного отдохнуть и перезагрузиться. Это актуально для тех, кто рано встает и чувствует упадок сил во второй половине дня, а также для людей с хроническими заболеваниями и быстрой утомляемостью.
«Дневной сон должен быть коротким, от 10 до 30 минут, чтобы освежиться и получить вторую волну бодрости, но не уйти в глубокий сон и не сбить режим биологических часов. Если дневной сон длится более получаса, человек может погрузиться в глубокие стадии сна, и пробуждение будет тяжелым. Это может вызвать головную боль, разбитость и снижение ясности мышления», — предупредила сомнолог.
При этом Гаврилова обозначила, что дневной сон не подходит для людей с бессонницей.
«Если человек с бессонницей будет спать днем, это может ухудшить качество ночного сна», — подытожила специалист.
