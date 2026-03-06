Сомнолог Гаврилова: дневной сон у взрослых должен длиться от 10 до 30 минут

«Для хорошего сна самое важное — соблюдать режим, то есть ложиться и вставать примерно в одно и то же время, не допуская больших различий в выходные дни. Если разница в подъеме по выходным составляет более двух часов, возникает так называемый социальный джетлаг: в будни человек недосыпает из-за раннего подъема на работу и позднего отхода ко сну, а в выходные пытается компенсировать этот дефицит сна. Это равносильно перелету на несколько часовых поясов, и организму требуется время на перестройку. После выходных трудно уснуть вечером в воскресенье и проснуться утром в понедельник. Организм снова перестраивается к более раннему подъему, и эти “качели” продолжаются, если не соблюдать режим», — сказала Гаврилова.