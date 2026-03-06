Женские прокладки из картофельного и кукурузного крахмала начали выпускать в Беларуси

Для решения проблемы технологи взяли кукурузу и картофель, в которых содержится крахмал. Путем сложной переработки из него можно получить биоразлагаемую тончайшую мембранную пленку. По своим характеристикам данный материал практически не уступает используемой в женских гигиенических средствах пленке, пишет издание. Правда, полимер на основе крахмала более хрупкий, чем пластик, потому вариант тонкой биопленки был найден не сразу.