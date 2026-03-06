Женские прокладки из картофельного и кукурузного крахмала начали выпускать в Беларуси, сообщает «Мінская праўда».
Как рассказали изданию производители, идея появилась из проблемы разложения пластика, который содержится даже в тех прокладках, которые позиционируются как натуральный продукт. Речь про слой, не пропускающий влагу.
Для решения проблемы технологи взяли кукурузу и картофель, в которых содержится крахмал. Путем сложной переработки из него можно получить биоразлагаемую тончайшую мембранную пленку. По своим характеристикам данный материал практически не уступает используемой в женских гигиенических средствах пленке, пишет издание. Правда, полимер на основе крахмала более хрупкий, чем пластик, потому вариант тонкой биопленки был найден не сразу.
«У такой мембраны есть еще одно интересное свойство. Ее структура содержит микроскопические поры. Они слишком малы для жидкости, но позволяют проходить молекулам пара. Благодаря этому материал остается “дышащим”, а кожа не испытывает так называемого парникового эффекта, который часто возникает при контакте с обычным пластиком», — говорят создатели нового продукта.
Для других слоев изделия используется смесь длинноволокнистого хлопка и льняного волокна (к слову, природного антисептика). А при обработке сырья хлорное отбеливание заменили технологией с применением активного кислорода. Отдельно создавался клеевой слой, совместимый с натуральными компонентами.
Как говорят создатели натуральных прокладок, их продукция разлагается намного быстрее, чем аналоги с использованием пластика.
