Трамп: США сначала решат вопрос с Ираном, а после займутся Кубой

— То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана. — прим. «ВМ»), но это лишь вопрос времени, — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме, его слова передает РИА Новости.