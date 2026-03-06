Трамп: США сначала решат вопрос с Ираном, а после займутся Кубой

США хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой. Об этом в четверг, 5 марта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана. — прим. «ВМ»), но это лишь вопрос времени, — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме, его слова передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявил о желании принимать непосредственное участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля.
5 марта около 20 религиозных деятелей со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о защите для военнослужащих и ниспослании сил президенту Дональду Трампу.
Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Утром 28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану. Что известно о конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».