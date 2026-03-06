Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЗАГСы Владивостока изменят режим работы в праздничные дни

В администрации Владивостока сообщили о графике работы ЗАГСов в период празднования Международного женского дня.

Источник: Freepik

8 марта во всех отделах ЗАГС Владивостока будет нерабочим праздничным днем.

Отделы ЗАГС № 1, 2 и 3 будут работать 7 марта только для регистрации браков — с 9:00 до 16:00. 9 и 10 марта в этих отделах объявлены выходными днями.

Отдел ЗАГС № 4, который занимается регистрацией смерти, также не будет работать 7 и 9 марта.

В администрации города напомнили, что ряд услуг органов ЗАГС можно получить в электронном виде через портал «Госуслуги». Онлайн можно подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать рождение ребенка или записаться на прием в отдел ЗАГС.