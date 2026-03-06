ЗАГСы Владивостока изменят режим работы в праздничные дни

8 марта во всех отделах ЗАГС Владивостока будет нерабочим праздничным днем.
Отделы ЗАГС № 1, 2 и 3 будут работать 7 марта только для регистрации браков — с 9:00 до 16:00. 9 и 10 марта в этих отделах объявлены выходными днями.
Отдел ЗАГС № 4, который занимается регистрацией смерти, также не будет работать 7 и 9 марта.
В администрации города напомнили, что ряд услуг органов ЗАГС можно получить в электронном виде через портал «Госуслуги». Онлайн можно подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать рождение ребенка или записаться на прием в отдел ЗАГС.