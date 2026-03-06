Уже завтра в Башкирии начнутся длинные выходные: они продлятся три дня

В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье. Согласно производственному календарю, выходной переносится на понедельник — 9 марта. Таким образом, сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать три дня подряд — 7, 8 и 9 марта.
Сегодняшняя пятница, 6 марта, предпраздничным днем не является, поэтому сокращенным не будет.
В Государственной инспекции труда Башкирии напомнили правила оплаты для тех, кто вынужден работать в праздничные дни. Для работников, занятых 8 марта по графику (вахта, сменный график и т.д.), оплата производится в двойном размере на основании Трудового кодекса. 9 марта, как перенесенный выходной, оплачивается в одинарном размере.
Привлекать сотрудника, для которого 7, 8 и 9 марта являются выходными, допускается только с его письменного согласия, за исключением отдельных случаев. В такой ситуации работа также оплачивается вдвойне либо предоставляется отгул.
