Уже завтра в Башкирии начнутся длинные выходные: они продлятся три дня

В Государственной инспекции труда Башкирии напомнили правила оплаты для тех, кто вынужден работать в праздничные дни. Для работников, занятых 8 марта по графику (вахта, сменный график и т.д.), оплата производится в двойном размере на основании Трудового кодекса. 9 марта, как перенесенный выходной, оплачивается в одинарном размере.