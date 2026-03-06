Три очка Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Флориду»

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Одним из главных героев матча стал российский защитник Иван Проворов. Он забросил шайбу и сделал две результативные передачи, набрав три очка по системе «гол плюс пас».
Проворов открыл счет уже на 6-й минуте первого периода, реализовав большинство броском от синей линии. Позже его передачи помогли партнерам увеличить преимущество.
В составе «Коламбуса» также отличились Матье Оливье, который оформил дубль, и Бун Дженнер.
К началу третьего периода хозяева вели со счетом 3:0. «Флорида» сумела сократить разрыв благодаря голам Нико Микколы и Сэма Беннетта.
Окончательный счет установил Оливье, отправив шайбу в пустые ворота в концовке встречи.
Вратарь «Коламбуса» Джет Гривз отразил 26 бросков по своим воротам.
Эта победа стала для «Блю Джекетс» третьей подряд в регулярном чемпионате. Команда продолжает борьбу за место в зоне плей-офф Восточной конференции, тогда как «Флорида» потерпела четвертое поражение подряд.