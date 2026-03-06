Ричмонд
«Белэнерго» сказало об отключении отопления в квартирах белорусов

В «Белэнерго» сказали, когда отключат отопление в квартирах белорусов.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии отметили, что в квартирах батареи уже греют слабее, так как в Беларуси на улице потеплело. Температура теплоносителя понижена до оптимального параметра и соответствует социальным нормам.

В «Белэнерго» подчеркнули, что до официального завершения отопительного сезона полностью отключать потребителей от отопления не будут.

— Решение об окончании отопительного сезона принимают не по календарным датам, а по погоде местные власти (облисполкомы, райисполкомы и горисполкомы), — прокомментировали в организации. Принимая решения, исполкомы ориентируются на фактические температуры на улице и долгосрочный прогноз Белгидромета.

Отопление отключат с приходом устойчивого потепления, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет от + 8 градусов тепла трое суток подряд. В объектах социальной сферы батареи отключат, когда среднесуточная температура +10 градусов держится три дня.

Сначала в Беларуси от отопительной системы отключат промышленные предприятия, администрации и общественные здания. На второй очереди — жилые дома, общежития, бани и театры. И последним тепло выключается в школах, детских садах, больницах и поликлиниках, учреждениях соцзащиты, гостиницах, музеях, библиотеках и архивах.