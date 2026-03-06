«Белэнерго» сказало об отключении отопления в квартирах белорусов

Сначала в Беларуси от отопительной системы отключат промышленные предприятия, администрации и общественные здания. На второй очереди — жилые дома, общежития, бани и театры. И последним тепло выключается в школах, детских садах, больницах и поликлиниках, учреждениях соцзащиты, гостиницах, музеях, библиотеках и архивах.