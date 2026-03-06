На юге Красноярского края археологи обнаружили находки времен среднего палеолита

В Балахтинско-Новосёловском округе обнаружили находки времен среднего палеолита. В департаменте градостроительства рассказали, что артефактам более 100 тысяч лет. Предварительно, артефакты могут быть древнее тех, что ранее находили на территории Красноярска и потенциально и древнее известных памятников в Хакасии и на Среднем Енисее.
Открытие произошло случайно: специалисты проводили изыскания перед нарезкой новых участков для выработки угля. Археолог Юрий Гревцов рассказал, что сенсации не ожидали. Но его насторожило качество сырья и необычная техника изготовления нуклеуса (каменного ядра, от которого откалывали заготовки для орудий).
— Обычно во времена палеолита обработано сырье было хорошо. Но здесь словно было так: я возьму этот безобразный кварцит, разобью, а потом возьму, что понравилось, — рассказал Юрий Гревцов.
Археолог отправил снимки коллегам. Эксперты сошлись во мнении: находки относятся к периоду древнее верхнего палеолита — это подтверждается как геологическими данными, так и по технике обработки.