На юге Красноярского края археологи обнаружили находки времен среднего палеолита

В Балахтинско-Новосёловском округе обнаружили находки времен среднего палеолита. В департаменте градостроительства рассказали, что артефактам более 100 тысяч лет. Предварительно, артефакты могут быть древнее тех, что ранее находили на территории Красноярска и потенциально и древнее известных памятников в Хакасии и на Среднем Енисее.