Марк Тишман выпустит к 8 Марта песню «Ты лучше всех»

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский певец Марк Тишман 6 марта представит новую песню «Ты лучше всех», посвященную женщинам. Об этом артист сообщил в беседе с ТАСС.
По словам Тишмана, релиз станет его ближайшей премьерой и приурочен к Международному женскому дню. «Мой самый ближайший творческий план: 6 марта я выпущу песню, которая, я надеюсь, доставит удовольствие всем девушкам и женщинам. Эта песня называется “Ты лучше всех”, — рассказал он.
Певец признался, что изначально не планировал выпускать композицию, однако решил сделать слушательницам музыкальный подарок. «Она у меня появилась совсем недавно. Но из-за долгой зимы, сложной ситуации в мире и большого количества отрицательных эмоций мне очень захотелось порадовать своих ближайших девушек и женщин и всех, кто меня слушает», — отметил артист.
По словам Тишмана, новая композиция — это личное обращение к каждой женщине. «Это мой адрес каждой женщине: ты лучше всех. Потому что каждая женщина обязательно для какого-то мужчины лучше всех», — подчеркнул он.