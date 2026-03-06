Марк Тишман выпустит к 8 Марта песню «Ты лучше всех»

Певец признался, что изначально не планировал выпускать композицию, однако решил сделать слушательницам музыкальный подарок. «Она у меня появилась совсем недавно. Но из-за долгой зимы, сложной ситуации в мире и большого количества отрицательных эмоций мне очень захотелось порадовать своих ближайших девушек и женщин и всех, кто меня слушает», — отметил артист.