У МСБ РК женское лицо: кто и как помогает развитию женского предпринимательства Казахстана?

По оценкам World Bank, устранение гендерного разрыва в занятости и бизнесе способно увеличить мировой ВВП более чем на 20%, поскольку экономика получит доступ к недоиспользуемому человеческому капиталу и повысит общую производительность.
Женское предпринимательство — значимый источник экономического роста и занятости. Женские компании активно расширяются и создают рабочие места: например, в США предприятия, принадлежащие женщинам, демонстрируют рост вдвое больший, чем в среднем по рынку, обеспечивают около 23 млн рабочих мест и вносят почти 3 трлн долл. США в экономику. В развивающихся странах женский бизнес — также мощный ресурс развития.
В Казахстане сегодня проживают 10,5 млн женщин, или 51,1% от всего населения страны. Доля женщин среди занятых казахстанцев составляет 48,5% (4,5 млн человек), среди наёмных работников — 49,5% (3,5 млн человек).
Женщины возглавляют 48,2% всех зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) страны (1,1 млн компаний и ИП) и 49,5% действующих (1 млн компаний и ИП). На этих предприятиях работают около 1,5 млн человек, или более трети всех занятых в СМСП. По оценкам разных лет женщины обеспечивают порядка 40% ВВП Казахстана.
В этих условиях поддержка женских инициатив, женского предпринимательства и идей становится ключевым фактором экономической стабильности и устойчивого развития нашего государства. Традиционно в преддверии 8 марта рассмотрим некоторые наиболее интересные инициативы поддержки женского предпринимательства в Казахстане, приведём полезные ссылки и расскажем, кто же лучшие друзья женского бизнеса.
Начнём с профильного события: 17 февраля в Алматы прошёл ежегодный форум Women in Business, объединивший более 300 представителей бизнеса, финансового сектора, международных организаций, государственных структур и технологического сообщества. Генеральный партнёр этого традиционного мероприятия — Halyk Bank. В рамках форума прошли панельные дискуссии по таким ключевым темам, как глобальные экономические тренды, развитие бизнеса, влияние ИИ и вопросы общественного и гражданского активизма. Предпринимательницы вместе с отраслевыми экспертами представили практический опыт ведения бизнеса и обсудили проблемы развития МСБ и бизнес-среды. Для них были проведены мастер-классы, коучинг и практические бизнес-сессии. Участницам были доступны нетворкинг-сессии с предпринимательницами и лидерами бизнеса, а также экспресс-консультации по вопросам развития бизнеса.
В свою очередь, крупнейший финансовый институт страны — Halyk Bank — уже восьмой год, с 2018-го, оказывает системную поддержку женскому предпринимательству через собственную программу «Женщины в бизнесе». За это время более 600 женщин получили финансирование на сумму около 7 млрд тг по доступным ставкам 5%-8% годовых. На текущий год предусмотрено финансирование в объёме 1 млрд тг под льготную ставку 10%. С учётом этой инициативы общий объём средств, направленных банком на развитие женского бизнеса, превышает 8 млрд тг.
Фокус на поддержке женской занятости и женского бизнеса отражается и в кредитном портфеле Halyk Bank: 48%-49% в сегменте МСБ приходится именно на предпринимательниц. При этом стоит отметить высокое качество этого портфеля, что говорит о большей ответственности и успешности бизнес-леди.
Помимо этого, в рамках программы кредитования «Үміт» Halyk Bank профинансировал проекты женского предпринимательства на общую сумму в 4,1 млрд тг.
Особенно важно то, что Halyk Bank оказывает всестороннюю нематериальную помощь: консультационную поддержку, помощь в финансовом планировании. Это позволяет начинающим предпринимательницам постепенно масштабировать бизнес, от микрокредитов к инвестиционному финансированию для расширения производства и найма сотрудников. Таким образом, Halyk Bank через поддержку женского предпринимательства в целом позитивно влияет на устойчивый экономический рост, инвестируя в будущее.
Ещё одна инициатива — Visa She’s Next, Empowered by Visa, реализуемая в Казахстане совместно с тем же Halyk Bank. Программа сочетает обучение, экспертную поддержку и грантовое финансирование для развития женского бизнеса. За четыре волны к ней присоединились более 40 тыс. женщин из Центральной Азии. В четвёртой волне было подано около 2 тыс. бизнес-планов, а 7 проектов получили гранты и доступ к льготному финансированию.
Немало также программ, совместных с другими международными институтами. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке правительства РК с 2016 года помогает женщинам развивать свой бизнес с помощью менторов через программу «Менторинг для женщин-предпринимателей Казахстана». Участие в программе — бесплатное. Программа предоставляет доступ к менторинг-сообществу, групповому наставничеству по достижению бизнес-целей и обмену опытом между предпринимателями. Участницы получают доступ к мастер-классам и практикумам по развитию бизнеса, поддержке масштабирования проектов, а также к международной платформе Micro Mentor с сетью из более чем 70 тыс. наставников. Дополнительно предусмотрено участие в конкурсах «Бизнес-прорывы женщин-предпринимателей» и «Лучшие менторы». Партнёр программы — Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC), входящая в структуру Всемирного банка. Также ЕБРР помогает женскому бизнесу микрозаймами через фининституты-партнёры.
В свою очередь, у упомянутой IFC также есть своя программа поддержки женского бизнеса — Banking on Women. В партнёрстве с местными БВУ и МФО (KMF Банком, «Арнур Кредит», «Азиатским Кредитным Фондом» и Shinhan Finance), IFC предоставляет финансирование для СМСП, включая предприятия, возглавляемые женщинами, причём зачастую расположенные в сельской местности. В целом IFC сотрудничает в рамках программы не только с казахстанскими партнёрами, но и с 325 институтами в 84 странах.
Среди помогающих проектов также стоит упомянуть женское сообщество Re.Women, направленное на активное вовлечение женщин в социальную, политическую и экономическую жизнь Казахстана.
Отдельно нужно отметить льготную женскую ипотеку «Ұмай» для предпринимательниц страны от Отбасы банка в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР). Программа была запущена в 2021-м, а очередной этап (сейчас он на стадии согласования) начнётся в текущем году.
Именно такие инициативы расширяют экономические возможности женщин, укрепляют предпринимательскую среду и способствуют формированию более устойчивой экономики, одновременно продвигая Цели устойчивого развития ООН — в частности, задачу достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.