У МСБ РК женское лицо: кто и как помогает развитию женского предпринимательства Казахстана?

Немало также программ, совместных с другими международными институтами. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке правительства РК с 2016 года помогает женщинам развивать свой бизнес с помощью менторов через программу «Менторинг для женщин-предпринимателей Казахстана». Участие в программе — бесплатное. Программа предоставляет доступ к менторинг-сообществу, групповому наставничеству по достижению бизнес-целей и обмену опытом между предпринимателями. Участницы получают доступ к мастер-классам и практикумам по развитию бизнеса, поддержке масштабирования проектов, а также к международной платформе Micro Mentor с сетью из более чем 70 тыс. наставников. Дополнительно предусмотрено участие в конкурсах «Бизнес-прорывы женщин-предпринимателей» и «Лучшие менторы». Партнёр программы — Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC), входящая в структуру Всемирного банка. Также ЕБРР помогает женскому бизнесу микрозаймами через фининституты-партнёры.