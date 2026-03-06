Освобожденный боец ВС РФ впервые услышал голос жены после 18 месяцев в плену

Солдат Вооруженных сил России (ВС РФ), освобожденный из украинского плена в ходе обмена с киевским режимом военнопленными в формате «200 на 200», смог дозвониться супруге и пообщаться с ней.
— Дождалась, все хорошо. Спасибо, что обменяли, не забыли, все хорошо, — передает его слова RT.
Ранее глава делегации России на трехсторонних переговорах с представителями США и Украины Владимир Мединский заявил, что российская и украинская стороны в четверг и пятницу, 5 и 6 марта, обменяют по 500 военнопленных.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что представители Москвы и Киева договорить о воссоединении 10 разлученных из-за военного конфликта семей. По ее словам, это дети и родители, проживающие в России и на Украине.
Она также рассказала, что солдат армии ВС РФ, которого ранее признали погибшим на специальной военной операции, вернулся при обмене пленными с украинской стороной. Представители Москвы и Киева 5 марта провели обмен пленными военнослужащими по формуле «200 на 200».