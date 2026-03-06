В российских зоопарках оценили потребность в капибарах

«Сейчас зарегистрировано 495 зоопарков в России, почти 500, умножаем на два, чтобы пара животных была в каждом зоопарке. Это как с альпаками, которые тоже пользуются большой популярностью, их, как правило, не берут по одному, альпаки не живут по одному, то же самое касается и капибары», — рассказал Писарев.