8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областью

Волгоградцы провели спокойную ночь 6 марта. В регионе не было зафиксировано атак вражеских БПЛА. Однако в соседних областях было тревожно. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Больше всего сбили беспилотников в Крыму — 56, 7 — в Воронежской области, 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Черным морем. Еще 4 беспилотника ликвидировали в Курской области, 2 — в Краснодарском крае, 1 — в Астраханской и столько же в Белгородской областях.
