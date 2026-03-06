Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областью

Волгоградцы провели спокойную ночь 6 марта. В регионе не было.

Волгоградцы провели спокойную ночь 6 марта. В регионе не было зафиксировано атак вражеских БПЛА. Однако в соседних областях было тревожно. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Больше всего сбили беспилотников в Крыму — 56, 7 — в Воронежской области, 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Черным морем. Еще 4 беспилотника ликвидировали в Курской области, 2 — в Краснодарском крае, 1 — в Астраханской и столько же в Белгородской областях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше