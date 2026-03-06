В Братске задержали пару за сбыт наркотиков через тайники

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что 29-летний мужчина вместе со своей 36-летней сожительницей формировали тайники с синтетикой и контролировали процесс их распределения. При обыске по месту жительства полицейские обнаружили синтетические наркотики, четыре мобильных телефона, весы, упаковочный материал, восемь банковских карт и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. По факту задержания следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков группой лиц.