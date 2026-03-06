Ричмонд
В Братске задержали пару за сбыт наркотиков через тайники

Мужчина и его сожительница организовали сеть «закладок» с крупной партией запрещенных веществ.

Источник: KrasnodarMedia.su

IrkutskMedia, 6 марта. В Братске полицейские сорвали тщательно спланированную схему распространения наркотиков. Злоумышленники прятали запрещенные вещества в тайниках и передавали координаты наркозависимым.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что 29-летний мужчина вместе со своей 36-летней сожительницей формировали тайники с синтетикой и контролировали процесс их распределения. При обыске по месту жительства полицейские обнаружили синтетические наркотики, четыре мобильных телефона, весы, упаковочный материал, восемь банковских карт и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. По факту задержания следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков группой лиц.

Ранее агентство сообщало, что в Зиминском районе сотрудники полиции задержали 35-летнюю местную жительницу. Женщина подозревается в сбыте синтетических наркотиков.