Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 марта

Энергетики опубликовали десятки адресов, где 6 марта отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Ленина, 118, 161, 161/2, 163/1, 175/1, 181;

— улица Маяковского;

— улица Жуковского;

— улица Завкомовская;

— улица Ереванская, 12−28;

— улица 30-я линия, 2−8, 1−11;

— улица 31-я линия, 1−7, 2−8;

— улица 32-я линия, 1−17, 2−22;

— улица Волгостроевская, 35−73, 42−94;

— улица Шатурская, 55−111, 40−84;

— улица Кржижановского, 115−163, 130−182;

— улица Герцена, 135−143;

— переулок Конный, 1−9, 2−20;

— переулок Красной Звезды, 1−21, 2−18;

— переулок Ударников, 1−29, 2−22;

— 1, 2, 3, 4, 5 улицы;

— улица Красноаксайская, 2−18;

— улица 43-я линия, 16−48, 17−29;

— улица 41-я линия, 26−52, 23−47;

— улица 39-я линия, 35−77, 80−92;

— улица 2-я Пролетарская, 77−89, 56−66;

— улица Богданова, 80−84;

— улица Обсерваторная, 82−96, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4;

— улица Лапласа;

— улица Бесселя;

— улица Кюри;

— улица Кеплера;

— улица Коперника;

— бульвар Галилео Галилея;

— улица Ориона;

— бульвар Межзвёздный;

— улица Астероидная;

— улица Вселенной;

— улица Осевая;

— улица Экскаваторная;

— бульвар Млечного пути;

— переулок Андромеды;

— переулок Гелиоса;

— улица Созвездия Андромеды;

— улица Фобоса;

— улица Невесомости;

— улица Созвездия;

— переулок Зенитный.

С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:

— улица Филимоновская, 102−122, 128, 141−153;

— улица Черепахина, 275−279, 248−252;

— улица Катаева, 278−282, 319−323;

— проспект Ворошиловский, 105;

— переулок Семашко, 99/248−115, 110−122, 118/260;

— улица Варфоломеева, 243А.

С 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам:

— улица Зорге, 25/5, 27/2, 27/5;

— улица Каширская, 9/53а, 18, 18/3, 18/4, 20;

— улица 2-я Краснодарская, 151/2, 151/3, 153/2, 155/3.

С 13:00 до 15:00 света не будет в домах:

— улица Каширская, 18/2, 18/3, 20.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства.

