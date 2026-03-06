Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 марта

В пятницу, 6 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Ленина, 118, 161, 161/2, 163/1, 175/1, 181;
— улица Маяковского;
— улица Жуковского;
— улица Завкомовская;
— улица Ереванская, 12−28;
— улица 30-я линия, 2−8, 1−11;
— улица 31-я линия, 1−7, 2−8;
— улица 32-я линия, 1−17, 2−22;
— улица Волгостроевская, 35−73, 42−94;
— улица Шатурская, 55−111, 40−84;
— улица Кржижановского, 115−163, 130−182;
— улица Герцена, 135−143;
— переулок Конный, 1−9, 2−20;
— переулок Красной Звезды, 1−21, 2−18;
— переулок Ударников, 1−29, 2−22;
— 1, 2, 3, 4, 5 улицы;
— улица Красноаксайская, 2−18;
— улица 43-я линия, 16−48, 17−29;
— улица 41-я линия, 26−52, 23−47;
— улица 39-я линия, 35−77, 80−92;
— улица 2-я Пролетарская, 77−89, 56−66;
— улица Богданова, 80−84;
— улица Обсерваторная, 82−96, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4;
— улица Лапласа;
— улица Бесселя;
— улица Кюри;
— улица Кеплера;
— улица Коперника;
— бульвар Галилео Галилея;
— улица Ориона;
— бульвар Межзвёздный;
— улица Астероидная;
— улица Вселенной;
— улица Осевая;
— улица Экскаваторная;
— бульвар Млечного пути;
— переулок Андромеды;
— переулок Гелиоса;
— улица Созвездия Андромеды;
— улица Фобоса;
— улица Невесомости;
— улица Созвездия;
— переулок Зенитный.
С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:
— улица Филимоновская, 102−122, 128, 141−153;
— улица Черепахина, 275−279, 248−252;
— улица Катаева, 278−282, 319−323;
— проспект Ворошиловский, 105;
— переулок Семашко, 99/248−115, 110−122, 118/260;
— улица Варфоломеева, 243А.
С 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам:
— улица Зорге, 25/5, 27/2, 27/5;
— улица Каширская, 9/53а, 18, 18/3, 18/4, 20;
— улица 2-я Краснодарская, 151/2, 151/3, 153/2, 155/3.
С 13:00 до 15:00 света не будет в домах:
— улица Каширская, 18/2, 18/3, 20.
Энергетики приносят извинения за временные неудобства.
