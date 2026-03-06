Ричмонд
Полиция края провела масштабный рейд против нелегалов — 88 иностранцам запретили въезд в Россию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На протяжении трех дней полицейские Красноярского края проводили рейды «Нелегал». Им удалось выявить 177 административных нарушений, связанных с миграционным законодательством.

Источник: НИА Красноярск

15 иностранных граждан по итогам проверок будут выдворены из России. Кроме того, принято 88 решений о запрете въезда в страну.

Также возбуждено девять уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев и постановку на миграционный учет.

В полиции напомнили, что иностранные граждане, находясь на территории России, обязаны соблюдать требования законодательства. За нарушения предусмотрены меры государственного воздействия — вплоть до принудительной депортации и последующего запрета на въезд в страну.