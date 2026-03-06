Полиция края провела масштабный рейд против нелегалов — 88 иностранцам запретили въезд в Россию

15 иностранных граждан по итогам проверок будут выдворены из России. Кроме того, принято 88 решений о запрете въезда в страну.
Также возбуждено девять уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев и постановку на миграционный учет.
В полиции напомнили, что иностранные граждане, находясь на территории России, обязаны соблюдать требования законодательства. За нарушения предусмотрены меры государственного воздействия — вплоть до принудительной депортации и последующего запрета на въезд в страну.