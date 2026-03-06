«Зеленая вспышка в небе и все погасло»: в акимате Астаны объяснили, что произошло

В соцсети Threads пользователь опубликовал запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент вспышки. Сразу после нее погасли уличные фонари. В комментариях под видео были разные версии случившегося, но большинство указывали на проблемы с электричеством — у многих также в это время пропал свет.
Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу акимата Астаны, там подтвердили отключение электроснабжения. По данным АО «Астана-РЭК», 5 марта в 19:54 произошло технологическое нарушение на воздушной линии 10 кВ, вызванное неблагоприятными погодными условиями.
«На место была направлена оперативно-выездная бригада. После проведения необходимых восстановительных работ электроснабжение было восстановлено в 23:20. В период ограничения без электроснабжения находились индивидуальные жилые дома поселка Заречный по улицам: Жидели, Акниет, Ушкопир», — говорится в сообщении.