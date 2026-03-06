В Иркутской области на рынках занято 76% торговых мест

В конце 2025 года в Иркутской области официально работали четыре розничных рынка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, на них оборудовали 655 мест для торговли. Четыре из пяти мест заняли индивидуальные предприниматели, фермеры и частные продавцы.
— Больше всего мест отдали под продукты. Лидируют прочие продукты питания — 18,6%. На втором месте мясо и птица — 16,6%. Замыкает тройку молочная продукция — 13,9%. Также на рынках торгуют фруктами, овощами, бакалеей, рыбой и непродовольственными товарами, — рассказывают в Иркутскстате.
В конце года использовали 76,5% всех мест. На универсальных рынках загрузка выше — 85,7%. Сельскохозяйственные заняты только на 57%. В четвертом квартале средняя выручка с одного места за день составила 17,1 тысячи рублей.