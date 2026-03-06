В Иркутской области на рынках занято 76% торговых мест

В конце 2025 года в Иркутской области официально работали четыре розничных рынка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, на них оборудовали 655 мест для торговли. Четыре из пяти мест заняли индивидуальные предприниматели, фермеры и частные продавцы.