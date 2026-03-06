Православным рассказали о трех родительских субботах Великого поста

Священник Волков: в ближайшие три субботы совершается особое поминовение усопшихВ ближайшие три субботы во время Великого поста в православных храмах будут особенно молиться за усопших. Об этом РИА Новости рассказал священник Александр Волков из Московской епархии Русской православной церкви.