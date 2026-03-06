Православным рассказали о трех родительских субботах Великого поста

Священник Волков: в ближайшие три субботы совершается особое поминовение усопшихВ ближайшие три субботы во время Великого поста в православных храмах будут особенно молиться за усопших. Об этом РИА Новости рассказал священник Александр Волков из Московской епархии Русской православной церкви.
В этом году такие дни приходятся на 7, 14 и 21 марта. Их называют малыми родительскими субботами. В эти дни верующим советуют прийти в храм и помолиться за умерших родственников.
Священник объяснил, что в пост в храмах и так молятся за усопших. Но в родительские субботы проходят более большие и торжественные службы.
В эти дни утром служат специальную службу, а после литургии проходит панихида — молитва за умерших.
В Русской православной церкви есть несколько дней, когда особенно вспоминают усопших. Среди них Радоница, родительские субботы и 9 мая — день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
Читайте также: Объяснено, существует ли «четвёртое пророчество Фатимы».