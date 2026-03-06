Замдиректоры школ в Башкирии начали получать дополнительно 30 тысяч рублей. Но есть нюансы

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, направленный на усиление профилактической и психологической работы в школах. Документом устанавливает ежемесячную надбавку в 30 тысяч рублей для заместителей директоров по воспитательной работе в образовательных учреждениях первой и второй категориям антитеррористической защищенности. Выплаты ввели с 1 марта. На них также начисляется районный коэффициент. Источники финансирования поручено определить правительству республики.
Министерству просвещения региона поручили, а органам местного самоуправления порекомендовали оределить ответственных за профилактику деструктивного поведения школьников. В типовой должностной инструкции для таких специалистов пропишут широкий круг обязанностей: выявление учеников группы риска, организацию адресной работы с ними, координацию психологов и соцпедагогов, мониторинг психологического климата, взаимодействие с родителями и анализ рисков.
Ведомство также должно утвердить перечень школ, попадающих под действие указа, и показатели эффективности работы замов по воспитанию. Их профессиональную пригодность будут оценивать каждый год.
Кроме того, при Республиканском центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи создано антикризисное подразделение со штатом до 40 человек. Специалисты будут выезжать в школы для оказания экстренной помощи, сопровождать школьных психологов, анализировать обстановку в учебных заведениях и готовить отчеты для главы Минпросвещения.
Доплаты для школьных завучей глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал 10 февраля на встрече с директорами школ. Инициатива стала одной из мер реагирования на два резонансных происшествия в учебных заведениях республики: 3 февраля девятиклассник с муляжом автомата и петардой напал на учителя и одноклассников в гимназии № 16, а 7 февраля подросток с ножом ранил вахтера, студентов и полицейских в общежитии БГМУ.
