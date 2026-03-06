Замдиректоры школ в Башкирии начали получать дополнительно 30 тысяч рублей. Но есть нюансы

Доплаты для школьных завучей глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал 10 февраля на встрече с директорами школ. Инициатива стала одной из мер реагирования на два резонансных происшествия в учебных заведениях республики: 3 февраля девятиклассник с муляжом автомата и петардой напал на учителя и одноклассников в гимназии № 16, а 7 февраля подросток с ножом ранил вахтера, студентов и полицейских в общежитии БГМУ.