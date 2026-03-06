Двенадцать процентов омских мужчин не дарят своим дамам никакого подарка на 8 марта

Главным подарком на предстоящий Международный женский день в Омске станет букет цветов. О бесспорном лидерстве этого подарка говорит факт, что (согласно опросу) только цветы получают на 8 марта 64% горожанок. Еще 10% омичек рассказали, что им обычно дарят конфеты или наборы чая и кофе. Чуть меньше — 9% опрошенных — получают в качестве материального знака внимания парфюмерию и косметику. Деньги омским женщинам тоже дарят, но не так часто, как им хотелось бы: лишь 7% женщин обычно получают наличные или переводы. Украшения и подарочные сертификаты обычно достаются трем процентам омичек. Для 1 из 100 привычным подарком является одежда и домашний текстиль. А 12% омских женщин признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.