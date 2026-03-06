В самарских школах ожидают около 12 тысяч первоклассников в новом учебном году

В новом 2026−2027 учебном году школы Самары планируют принять порядка 12 тысяч первоклассников. Прием заявлений начнется 1 апреля в 15:00 и пройдет в два этапа. До 30 июня заявления подают родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также льготники. В этот же период можно подать документы в лицеи и гимназии. С 6 июля стартует второй этап — для всех желающих, сообщает администрация Самары.