Захарова назвала чудовищным отсутствие реакции Запада на гибель школьниц в Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Запад за молчание в ответ на гибель более 170 иранских девочек при ударе США и Израиля по школе. По словам дипломата, отсутствие должной реакции носит чудовищный характер, пишет РИА Новости.
Захарова обратила внимание, что в западном информационном пространстве на фоне произошедшего вместо соболезнований родным погибших девочек преобладает агрессивная риторика.
«Не нашлось ни одного слова сочувствия родственникам… Это шокирует», — отметила Захарова.
Трагедия произошла 28 февраля, в первый же день обострения конфликта на Ближнем Востоке. Под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». По данным иранского МИДа, жертвами атаки стал по меньшей мере 171 ребенок, еще не менее 14 сотрудников и преподавателей учебного заведения погибли. Ранее в публикации газеты The New York Times назвали США виновными в смерти девочек.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран объявил, в свою очередь, об ответной операции и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.