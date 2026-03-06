Захарова назвала чудовищным отсутствие реакции Запада на гибель школьниц в Иране

Трагедия произошла 28 февраля, в первый же день обострения конфликта на Ближнем Востоке. Под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». По данным иранского МИДа, жертвами атаки стал по меньшей мере 171 ребенок, еще не менее 14 сотрудников и преподавателей учебного заведения погибли. Ранее в публикации газеты The New York Times назвали США виновными в смерти девочек.