Свыше 80 украинских БПЛА атаковали ночью 6 марта российские регионы

В ночь на шестое марта ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа атаковали российские регионы.

Источник: Российская газета

В ночь на шестое марта ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа атаковали российские регионы.

БПЛА противника перехвачены над территорией Крыма, Краснодарского края, Воронежской, Курской, Астраханской и Белгородской областями.

Аппараты противника также сбиты над акваторией Азовского и Черного моря.

Всего уничтожено 83 украинских беспилотника-камикадзе. Большая часть БПЛА сбита над Крымом и Севастополем — 56 летательных аппаратов.

В Севастополе в результате падений фрагментов сбитых дронов оказались повреждены несколько зданий, в том числе многоквартирный дом. Ранения получили девять человек, в том числе трое детей.

