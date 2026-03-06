Свыше 80 украинских БПЛА атаковали ночью 6 марта российские регионы

В ночь на шестое марта ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа атаковали российские регионы.
БПЛА противника перехвачены над территорией Крыма, Краснодарского края, Воронежской, Курской, Астраханской и Белгородской областями.
Аппараты противника также сбиты над акваторией Азовского и Черного моря.
Всего уничтожено 83 украинских беспилотника-камикадзе. Большая часть БПЛА сбита над Крымом и Севастополем — 56 летательных аппаратов.
В Севастополе в результате падений фрагментов сбитых дронов оказались повреждены несколько зданий, в том числе многоквартирный дом. Ранения получили девять человек, в том числе трое детей.
