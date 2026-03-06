Ричмонд
В Анапе парковки временно стали бесплатными

На курорте проработают возможности оплаты в условиях нестабильного интернета.

Источник: Югополис

В Анапе временно перестали взимать плату за использование парковочного пространства. Это произошло из-за технических работ по обеспечению возможности оплаты в период отключения интернета. Штрафы за пользование парковками тоже не начисляются.

«О возобновлении взимания платы за парковку и изменениях в правилах пользования сообщим заблаговременно», — сообщила глава города Светлана Маслова.

Также на курорте разрабатывают меры по улучшению функционирования парковок. В частности, возможность постоплаты продлена до трех суток.

У больниц, поликлиник и иных социальных учреждений парковки даже в курортной зоне хотят сделать бесплатными хотя бы на ограниченное время. Во время государственных и местных праздников оставить машину на парковках без оплаты.

Также Светлана Маслова обратила внимание на то, что стоимость анапских парковок в годовом абонементе — всего 17 рублей / день.

«Таких цен нет нигде», — подытожила мэр.

Ранее «Югополис» рассказывал, что плату за парковку автомобиля в курортной зоне Анапы ввели 1 декабря 2024 года. Однако уже 21 декабря плату отменили на время действия режима ЧС, введенного в связи с разливом мазута в Черном море.

В апреле 2025 года в Анапе расширили зону платных парковок.