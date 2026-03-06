Жителям Ростовской области рассказали об изменении цен на товары в марте

Что касается бензина, то, по информации Росстата, 2 марта средняя цена составляла 67,19 рубля за литр. Стоимость АИ-92 — около 62,68 рубля, АИ-95 — 69,54 рубля, АИ-98 и выше — 91,05 рубля. Дизельное топливо в среднем продавалось по 72,06 рубля за 1 литр.