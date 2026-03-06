Жителям Ростовской области рассказали об изменении цен на товары в марте

В Ростовской области зафиксировали изменение цен на товары и услуги. Обновленную статистику опубликовали в начале марта 2026 года.
В частности, по информации Ростовстата при сравнении средних показателей за 24 февраля и 2 марта видно, что подорожали:
— куры охлажденные и мороженые (было 220,37 рубля за кг, стало 221,32 рубля);
— колбаса полукопченая и варено-копченая (было 718,25 рубля за кг, стало 719,57 рубля);
— мороженая неразделанная рыба (было 319,38 рубля за кг, стало 321,36 рубля);
— сливочное масло (было 1 086,20 рубла за 1 кг, стало 1088,24 рубля).
Подешевели при этом сметана (было 365,36 рубля за 1 кг, стало 364,66 рубля) и творог (было 467,95 рубля за 1 кг, стало 465,92 рубля).
Что касается бензина, то, по информации Росстата, 2 марта средняя цена составляла 67,19 рубля за литр. Стоимость АИ-92 — около 62,68 рубля, АИ-95 — 69,54 рубля, АИ-98 и выше — 91,05 рубля. Дизельное топливо в среднем продавалось по 72,06 рубля за 1 литр.
Ранее донские власти рассказали о мерах по сдерживанию цен.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.