Волгоградцам напомнили о новых сроках оплаты за газ

Жители Волгоградской области теперь смогут оплатить услугу за газ до.

Жители Волгоградской области теперь смогут оплатить услугу за газ до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Ранее платеж требовалось вносить до 10-го числа включительно. Об этом напомнили в ресурсоснабжающей организации. Таким образом, услуги за потребление газа в феврале необходимо оплатить до 15 марта.

Новые правила распространяются на всех собственников и нанимателей жилья — как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных домовладениях.

Принятые нормы призваны обеспечить единообразие сроков и упрощение расчетов, что должно снизить количество просрочек и путаницы при оплате, добавили в компании. Перенос даты платежа также направлен на учет интереса абонентов, получающих зарплату во второй декаде месяца.

Напомним, новые сроки оплаты за ЖКУ с 1 марта были введены для всех видов коммунальных услуг для удобства потребителей.