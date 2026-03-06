Власти сказали о сносе еще одного частного сектора в Минске

При этом рядом с улицей Семенова планируется снести частный сектор и остатки бывшей деревни Шейпичи. На этих территориях проведут озеленение, обустроят площадки для игр, отдыха и спорта, разместят беседки и малые архитектурные формы, обустроят пешеходные дорожки. Предполагается благоустроить водную систему, создать мостики через Свислочь. В целом, задуман уникальный природно-ландшафтный комплекс. К слову, отдельные участки этой территории имеют природоохранный статус. Там есть экотропы и места обитания краснокнижных животных. Таким образом, часть местного природного комплекса решено не трогать.