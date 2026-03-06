Власти сказали о сносе еще одного частного сектора в Минске

В Мингорисполкоме сообщили о сносе еще одного частного сектора. Соответствующее решение о градостроительном проекте детального планирования Лошицкого парка и его окрестностей опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Сообщается, что строительство четвертой ветки метро в Минске начнется в районе Серебрянки. В документе установлены этапы реализации проекта: первая часть — до 2027 года, расчетный срок реализации — до 2030 года.
В схеме указано, что туннель новой ветки подземки будет проходить, в том числе, в районе улицы Семенова. Далее он пойдет к площадке рядом с бывшим автовокзалом «Восточный», где появится станция «Серебрянка», которая со временем станет частью кольцевой линии.
Также проектом предусматривает строительство новой трамвайной линии по проспекту Рокоссовского и продление уже действующей трамвайной ветки по улице Якубова до Малинина. Разворотное кольцо планируют перенести, а улицу Якубова продлить до Тростенецкой.
При этом рядом с улицей Семенова планируется снести частный сектор и остатки бывшей деревни Шейпичи. На этих территориях проведут озеленение, обустроят площадки для игр, отдыха и спорта, разместят беседки и малые архитектурные формы, обустроят пешеходные дорожки. Предполагается благоустроить водную систему, создать мостики через Свислочь. В целом, задуман уникальный природно-ландшафтный комплекс. К слову, отдельные участки этой территории имеют природоохранный статус. Там есть экотропы и места обитания краснокнижных животных. Таким образом, часть местного природного комплекса решено не трогать.
Ранее еще «Минскметропроект» назвал улицы, где появятся первые станции новой линии метро.
Тем временем «Белэнерго» сказало об отключении отопления в квартирах белорусов.